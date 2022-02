Camilla sera reine…

Pour les uns, l’épouse du prince Charles ne pouvait pas ne pas accéder à cette dignité en raison de son parcours sans faute depuis son mariage en 2005 avec le dauphin. En outre, au cours de l’histoire millénaire de la royauté, la femme d’un roi a toujours porté le titre de reine consort. « Grâce à sa bonne humeur, sa simplicité et son peu de sens de la hiérarchie, Camilla met Charles à l’aise. Après une longue traversée du désert, elle a réussi à gagner les faveurs du public », insiste l’experte es royauté, Penny Junor. Comme l’indique Charles Anson, ancien directeur de la communication de Buckingham Palace, « La mort du prince Philip a rappelé à la Reine qu’un règne se mène en couple et que la lourde charge nécessite un tandem soudé et mis sur un pied d’égalité. »