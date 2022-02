Visite royale à Oman: la diplomatie de la femme

Il est des situations qui ne doivent rien au hasard. Et ne sont pas anodines. Ainsi, à Oman, en visite officielle sur le thème de l’énergie verte, le Roi et sa délégation n’ont pas dû passer inaperçus. Dans ce pays de la péninsule arabique où les femmes ne trustent pas les hautes fonctions, Philippe a rencontré ses hôtes et enchaîné les activités avec une ministre des Affaires étrangères femme (Sophie Wilmès), une ministre de l’Energie femme (Tine Van der Straeten), une ambassadrice femme (Dominique Mineur). Sans oublier la reine Mathilde, présente alors que ce n’est pas toujours le cas lors d’une visite de travail de son époux – elle ne l’a par exemple pas accompagné en octobre au Danemark – ce qui ne devait rien au hasard non plus : sa rencontre avec la femme du Sultan par exemple visait aussi à mettre en lumière le rôle public de la Première dame. Sachant que ce n’est que sous ce règne-ci, donc depuis deux ans, que l’épouse du Sultan exerce des fonctions officielles.