Les ministres verts bruxellois: «La crise du covid a mis en exergue qu’on était dans le bon»

L’exécutif bruxellois mène actuellement des discussions pour définir les dossiers prioritaires d’ici 2024. La crise sanitaire a coûté du temps et de l’argent. Il faudra faire des choix. Dans deux ans et demi, chaque parti doit présenter des réalisations aux électeurs. À mi-législature, il est toutefois utile de revenir sur le « bon bilan écologique » de la majorité, expliquent les trois ministres verts bruxellois. Alain Maron (Ecolo), Elke Van den Brandt (Groen) et Barbara Trachte (Ecolo) soulignent à quel point Bruxelles devient chaque jour une ville plus agréable, durable, adaptée aux défis de demain. « Bruxelles change, est en train de changer et va continuer à changer », se félicite Alain Maron, en charge de la Transition climatique et l’Environnement. « L’écologie repose sur trois piliers : l’environnement, le social et l’économique. Il se fait que ces politiques, y compris la mobilité, ont été dévolues aux Verts ».