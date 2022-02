Saudi Tour: Maxime Van Gils, nouveau roi du pétrole

Avec son faciès d’ado qui aurait brossé les cours de math pour pédaler, et ses mèches d’un blond astral perdues sous une casquette trop grande, Maxim Van Gils semble un peu égaré sur le podium final du Saudi Tour. À AlUla, ceinturé d’une barrière de roches ocres qui esquisse un amphithéâtre naturel et sublime la scène, le Belge vient pourtant de valider son sacre arabique. Qu’importe les variations originales dans la prononciation du speaker local, l’Anversois doit bel et bien trouver une petite place pour ramener le maillot vert, la couleur phare du Royaume, et sa déclinaison blanche de meilleur jeune dans sa valise. Une grande première pour lui. « Ce sont mes premiers maillots. À mon avis, je les mettrai dans ma chambre mais je ne sais pas encore où. Par contre le trophée ira dans le salon. J’habite toujours chez mes parents et nous avons une petite étagère où j’expose mes récompenses.