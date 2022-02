Prêté par Anderlecht à Lausanne, Adrien Trebel brise le silence: «Certaines promesses n’ont pas été tenues»

Son profil étant intéressant, il a eu quelques offres en Belgique. Mais Anderlecht les aurait toutes refusées, ajoute-t-il. « Entre Anderlecht et moi, la page est tournée. Je n’y pense plus et je me concentre à 100 % sur Lausanne. D’ailleurs, si je peux rester à Lausanne, ce sera avec le plus grand des plaisirs. Je n’en veux à personne à Anderlecht. Chacun fait sa vie. Je me suis toujours bien comporté et j’ai respecté tout le monde. Certaines promesses n’ont toutefois pas été tenues. »