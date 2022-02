Déconfinement: comment omicron change (encore) la donne

Maintenant que le pic des contaminations est passé, la stratégie belge pour avancer est de nouveau à réinventer. En matière de vaccination, CST ou de testing, que faut-il garder et que faut-il jeter ? « Le Soir » fait le tri.

On l’a dit dans toutes les langues, omicron a changé la donne de la pandémie de coronavirus. Pendant que les politiques se tâtent sur la meilleure manière et le timing de l’inévitable déconfinement qui devrait pointer le bout de son nez d’ici quelques jours ou semaines, la population s’interroge. Plus contagieux mais moins dangereux que delta désormais en voie de disparation, omicron oblige à remettre une nouvelle fois la stratégie de sortie sur le métier.