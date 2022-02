CAN: une finale de prestige entre le Sénégal et l’Égypte (0-0, direct)

Le « Pharaon » égyptien aux sept couronnes et le « Lion » sénégalais affamé en quête d’un premier trophée se disputent la 33e finale de la CAN, guidés par les deux meilleurs joueurs d’Afrique, Mohamed Salah et Sadio Mané, ce dimanche à Yaoundé.

Conservatisme ou révolution ? L’altière Égypte compte bien étendre son règne, après n’avoir éliminé sur son chemin que des favoris, au bout de trois prolongations et deux séances de tirs au but – la Côte d’Ivoire (0-0, 5 t.a.b. à 4), le Maroc (2-1 a.p.) et le Cameroun (0-0, 3 t.a.b. à 1), pays hôte.