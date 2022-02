Remco Evenepoel, 2e du Tour de Valence: «Je m’accorde un 8 sur 10» Le coureur belge a terminé à la deuxième place du classement général, derrière Alexander Vlasov.

Belga

Par Stéphane Thirion Publié le 6/02/2022 à 20:21 Temps de lecture: 3 min

Salué par la petite colonie de supporters belges arborant l’effigie de leur coureur favori, Remco Evenepoel est descendu tout sourire d’un podium où il put de surcroît faire le pitre avec son ami et frère de combat, Fabio Jakobsen, vainqueur autoritaire de la dernière étape au sprint. Le moment pour le Brabançon de dresser un bilan, avec un recul et une maîtrise que l’on découvre. Le coureur se sait doué mais refuse d’en assumer l’évidence, ce qui n’était peut-être pas le cas voici encore quelques mois. En même temps, comment aurait-il pu être objectif dans ses analyses dès lors que l’année 2021 ne fut pas une saison normale et que 2020 en fut un simple raccourci ? Evenepoel a finalement eu peu de temps pour apprendre, se situer, a fortiori à un niveau de condition insuffisant. Cette fois, il a pu œuvrer à armes égales avec l’opposition dans une course de très haut niveau. « C’est vrai que la course fut de qualité, et l’adversité aussi. Je m’incline face à un grand champion mais de peu. Je n’ai perdu le maillot jaune qu’au cours des 500 derniers mètres de la troisième étape, ce n’est donc pas un drame en soi ! Une première course de telle ampleur, cela me donne réellement de belles perspectives pour la suite, une fameuse motivation car j’ai encore tant de choses à apprendre. »

Par exemple, le point souligné par Patrick Lefevere (lire ci-dessus) concernant son apprentissage compliqué dans les côtes très raides. « Ma seule expérience dans une arrivée semblable, ce fut au Tour d’Algarve, en 2020. Mais la montée ne faisait qu’un kilomètre, à Malhao. J’avais pu conserver mon maillot de leader après avoir perdu quelques secondes (NDLR : quatre exactement sur le vainqueur de l’étape, Miguel Angel Lopez, dans une étape où Schachmann, Mollema et autre Dan Martin figuraient dans le Top 10). Je ne vais pas tirer de conclusions maintenant. Je dois simplement progresser dans ce domaine. D’un autre côté, j’ai gagné la première étape en démarrant dans un long col, peut-être plus roulant. Il faut de tout dans une course, je dois m’y adapter et apprendre. Le Tour du Pays Basque (début avril) sera très intéressant dans cette perspective car pour aborder la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège, j’aurai besoin d’être meilleur quand la bosse est très raide. »