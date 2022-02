Doublé pour Zirkzee, Ashimeru adoubé: les bulletins des Mauves contre Eupen

Le Sporting d’Anderlecht n’a pas été inquiété, ce dimanche soir, par Eupen (4-1). Un succès important pour les Mauves dans la course aux Playoffs 1.

7 Van Crombrugge : auteur de trois superbes arrêts sur des frappes de Prevljak (11e) et Magnée (62e) ainsi qu’un coup-franc dévié de Peeters (76e), il a fait le job.

7,5 Murillo : trop souvent laissé libre, le Panaméen n’a pas hésité à venir créer le surnombre en zone offensive, offrant notamment le 3e but à Zirkzee. Peu avant cela, il avait également manqué une énorme occasion.

5 Debast : du haut de ses 18 ans et de ses 191 centimètres, il aurait pu passer une soirée tranquille s’il n’avait pas manqué une passe facile ayant amené le but visiteur. Titularisé à la place de Hoedt, il a démontré par l’absurde qu’il n’était sans doute pas encore tout à fait prêt pour les combats de la D1A. Le point positif, c’est qu’il a engrangé un peu d’expérience, certes négative, et de minutes.