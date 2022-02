Sporting de Charleroi: un banc qui «change tout»

On est plus fort au terme du mercato qu’il y a un mois. » Ce sont les mots d’Edward Still à la veille de la rencontre face à Seraing de vendredi soir. Et lorsqu’on analyse le banc sambrien face aux Liégeois au regard de celui dont disposait le T1 carolo trois semaines plus tôt à l’Antwerp, on n’est plus dans la même dimension. Certes, le Covid s’était invité au Mambourg et avait drastiquement réduit le champ des possibles pour le staff carolo dans les jours qui avaient précédé le déplacement au Bosuil, mais la qualité des renforts de fin de mercato permet au Sporting d’envisager les choses autrement pour la fin de saison. Ce vendredi, des joueurs tels que Gholizadeh, Heymans, Badji ou encore Andreou – autant de titulaires en puissance – figuraient parmi les remplaçants au coup d’envoi. On est bien loin du banc composé par Bessilé, Descotte, Donnez, Boukamir, Benchaib et Lokembo au Bosuil lors de la première sortie de 2022.