Bart Swings: «J’avais espéré un meilleur résultat»

Il s’appelle Nils van der Poel et même s’il a des antécédents néerlandais, avec un grand-père originaire des Pays-Bas, il vient bel et bien de Suède, où il est né et a grandi ! Ce dimanche, le détenteur du record du monde, qui était pointé comme le grand favori du 5.000 m, première épreuve en patinage de vitesse, n’a pas failli et s’est imposé avec un temps de 6min08.84 au grand dam du Néerlandais Patrick Roest, qui avait placé la barre très haut en ouvrant les débats, et qui a vu van der Poel le devancer sur le fil de… 47 centièmes lors du passage de la dixième et dernière paire à la faveur de trois derniers tours de feu. Le Norvégien Hallgeir Engebraaten a complété le podium au grand dam de l’armada oranje où le triple tenant de l’épreuve, Sven Kramer, venu disputer ses derniers Jeux, a fini neuvième.