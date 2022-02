Vincent Kompany satisfait après la victoire d’Anderlecht: «Elle fait plaisir après une période un peu plus compliquée»

Grâce à Zirkzee (doublé), Kouamé et Raman, le Sporting d’Anderlecht s’est facilement imposé ce dimanche soir contre une formation eupenoise en chute libre. Après deux défaites de rang en championnat, les Mauves se sont remis sur le bon chemin. Pour le plus grand bonheur de Vincent Kompany, le coach du RSCA. « C’est vrai que la victoire fait plaisir après la période un peu plus compliquée qu’on a traversé, notamment offensivement où on avait plus de mal, mais en football vous ne pouvez pas choisir quand cela va bien ou non », expliquait le T1 anderlechtois.

Avant d’analyser la partie de ses joueurs : « On a eu des cadeaux, mais il faut se les procurer et en profiter, le pressing était bon, on s’est créé pas mal d’occasions, de nouveau on aurait pu plus concrétiser, avant la rencontre on avait insisté sur ce point mais on en met quand même quatre. On a fait une très bonne première période puis en deuxième mi-temps, on a un peu plus attendu, 4-1 est un bon résultat. J’aurais préféré une clean sheet mais c’est ainsi, on joue offensivement, on prend des risques, ça arrive », souligne-t-il. Et d’avoir un mot pour Zeno Debast, qui a fêté sa première titularisation chez les professionnels : « Je lui souhaite une belle carrière, comme à chaque jeune du club. Aujourd’hui, il y en avait même six à un moment donné sur la pelouse, il faut toujours choisir le bon moment pour bien les lancer, qu’ils aient la chance de pouvoir montrer leurs qualités, notamment sur le but de Zirkzee, où Debast est à la base de l’action. »