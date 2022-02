Christian Kouamé après le succès d’Anderlecht contre Eupen: «Qu’on ne me parle pas de cadeaux!»

Auteur du deuxième but anderlechtois, Christian Kouamé pouvait savourer ce succès tant attendu. Une heure après la fin du match, il apparaissait dans une zone mixte balayée par un vent à décorner les bœufs, racontant avec son sourire habituel son bonheur personnel et collectif, certainement après ce week-end excellent d’un point de vue mathématique avec les défaites conjuguées de l’Antwerp et de Bruges, deux des concurrents les plus directs du Sporting bruxellois. « J’ai toujours dit qu’on devait regarder dans notre assiette sans se soucier de ce qui se passe ailleurs, entamait-il. Après trois matchs sans avoir connu la victoire, il était important de remettre les points sur les « i » à domicile, ce qu’on a bien fait je trouve. Je n’ai jamais douté du fait qu’on allait finir par retrouver nos qualités et renouer avec le succès. Il fallait continuer à croire en nos qualités, cela devait forcément finir à payer à nouveau. Le déroulement du match avec ces deux buts inscrits rapidement, nous a donné de la confiance et aidé à continuer à aller de l’avant. Mais qu’on ne me parle pas de cadeaux ! Personne ne fait de cadeaux à personne. Comme le coach nous l’avait demandé, on a exercé un pressing intense sur la défense eupenoise et on en a été récompensés. Et puis ces ballons, il fallait encore les mettre au fond. Sur l’ensemble du match, on s’est créé beaucoup, beaucoup, beaucoup d’occasions et on a su davantage en concrétiser que lors des derniers matchs. Personnellement, je retrouve la forme après les fatigues engendrées à la Coupe d’Afrique des Nations. Avec Zirkzee, on commence aussi à mieux se trouver. On a besoin l’un de l’autre pour aider l’équipe. »

Ashimeru : « Je n’ai pas les mêmes qualités qu’Olsson »

Souvent bien placé et très dynamique tout au long du match, Majeed Ashimeru a été l’un des acteurs les plus en vue de cette rencontre facilement remportée. « Pour moi, expliqua le Ghanéen, c’était un bon jour même si j’aurais sans doute pu empêcher le but d’Eupen en me montrant plus réactif. Sur cette action, j’ai été un peu surpris : je ne pense pas que ce but de ma faute mais j’aurais probablement pu faire mieux. Personne ne m’en a en tout cas tenu rigueur. Le coach était satisfait de l’équipe de manière générale et sans doute de ma prestation personnelle, sans doute l’une des plus aboutie depuis que je suis ici avec, peut-être, celle que j’avais effectuée face à l’Antwerp, la saison dernière. À l’époque, j’avais aussi marqué un but. Pour le moment, j’ai digéré le fait de ne pas avoir été à la CAN et je me sens de plus en plus en forme. Mais j’ai besoin de débuter et d’enchaîner les matchs pour prester à mon meilleur niveau et aider l’équipe. Aujourd’hui, j’ai essayé de donner pas mal de ballons vers l’avant, je me suis démené pour les arracher aux quatre coins du terrain comme on me l’a demandé. Je savais que même si je n’ai pas les mêmes qualités qu’Olsson, c’était un match important pour moi, pour tenter de marquer des points aux yeux de l’entraîneur et des supporters. »