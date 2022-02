Coupe d’Angleterre: grosse désillusion pour Tielemans et Leicester, Liverpool passe sans forcer

Avec une composition pourtant assez classique, si ce n’est la présence de Danny Ward à la place de Kasper Schmeichel dans les cages, les hommes de Brendan Rodgers ont craqué au milieu de la première période.

Philip Zinckernagel n’a eu qu’à pousser le ballon au fond après une déviation de la tête de Kienan Davis qui avait pris le meilleur sur James Justin (1-0, 23e) également fautif, une minute plus tard, avec une passe hasardeuse en retrait qui a permis à Brennan Johnson de placer le ballon entre les jambes de Ward (2-0, 24e).

Sur un coup de pied arrêté, l’un des points faibles de Leicester cette saison, Joe Worrall a enfoncé le clou (3-0, 32e) avant qu’un but de Kelechi Iheanacho, de retour de la CAN, sur une sortie hasardeuse du gardien français Brice Samba, ne redonne un peu espoir avant la pause (3-1, 40e).

Mais Djed Spence a tué tout suspense à l’heure de jeu (4-1, 61e) pour offrir aux Reds un huitième de finale, début mars, contre Huddersfield, actuellement 5e de Championship (D2), alors que Nottingham est 8e.

Un peu plus tôt, d’autres Reds, ceux de Liverpool, n’avaient eu aucun mal à se défaire de Cardiff, plus préoccupé par son maintien en Championship et qui avait rajeuni son onze.

Les hommes de Jürgen Klopp ont tout de même dû attendre la seconde période pour faire la différence.

Diogo Jota avait ouvert la marque sur un coup franc superbe de Trent Alexander-Arnold (1-0, 53e) avant que Luis Diaz, acheté au mercato d’hiver à Porto et entré en jeu peu avant, n’offre à Takumi Minamino de doubler la mise (2-0, 68e).

C’est ensuite Harvey Eliott, de retour d’une grave blessure à la cheville gauche en septembre, qui a mis Liverpool à l’abri (3-0, 76e), avant que Rubin Colwill (19 ans) ne réduise le score (3-1, 80e).

Avec Leicester, la principale victime de ces 16e de finale est Manchester United, battu chez lui par Middlesbrough (1-1, 8-7 ap. t.a.b.) vendredi.

Le tirage au sort, effectué en milieu de journée, a été plutôt clément pour les clubs de Premier League.

Il y aura deux duels entre clubs de l’élite: Liverpool qui accueillera Norwich et Southampton qui recevra West Ham, miraculé contre le Petit Poucet Kidderminster (D6), samedi, avec des buts à la 90+1 pour obtenir la prolongation et un but de la victoire dans le temps additionnel de la prolongation (2-1, 120+1).