Patrick Lefevere: «Dans un futur proche, le Tour conviendra mieux à Remco que la Vuelta»

Le niveau de cyclisme proposé par le peloton du Tour de Valence était déjà sur la partie droite du curseur alors que la saison 2022 balbutiait ses premiers émois. Pour certains, il s’agissait du premier test et il fut de grandeur nature pour Remco Evenepoel et ses équipiers. Entre la première étape remportée avec brio par le Brabançon et la dernière décrochée par son « brother » d’infortune Fabio Jakobsen, l’équipe belge n’a pas perdu son temps. Son manager, Patrick Lefevere, ne perd jamais le sien non plus. Présent au stage en Algarve, il est retourné en Belgique quelques jours avant de débarquer en Espagne pour examiner ses protégés, en particulier lors de l’étape reine de Tibi où il partageait la voiture de Tom Steels. Son analyse, comme toujours lucide, objective et surtout tranchante, résume parfaitement la première semaine de course de son protégé de Schepdaal.