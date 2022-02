JO d’hiver: poursuivi par la poisse, Marchant renonce au Super G

Quatre ans après avoir loupé les Jeux de Pyeongchang suite à une grave blessure au genou survenue en janvier 2017 qui l’avait laissé sur le flanc pendant plus de deux ans et demi, Armand Marchant va-t-il devoir également renoncer à ceux de Pékin ? On n’en est pas encore là mais la surprise a quand même été totale, ce week-end, au lendemain de la cérémonie d’ouverture où il avait fait office de porte-drapeau du Team Belgium en compagnie de la patineuse Loena Hendrickx, lorsque le skieur de Thimister a annoncé qu’il souffrait d’une rupture partielle de l’ordre de 20 % du tendon de la cheville gauche et qu’il renonçait au Super G prévu ce mardi 8 février pour ne pas compromettre ses deux épreuves suivantes, le slalom géant, le 13, et, surtout, le slalom, son épreuve de prédilection, le 16.