La tempête «Roxana» balaie la Suisse, danger d’avalanches dans les Alpes et le Jura

De fortes rafales ont balayé la Suisse dans la nuit de dimanche à lundi avec des pointes à 122 km/h en plaine et 165 km/h en montagne. Les pompiers ont été appelés, principalement pour des chutes d’arbres.

La plupart du temps, il s’agissait de chutes d’arbres et de barrières. Un conteneur de chantier s’est par exemple renversé sur un chantier dans la région de Wettingen.

Avec la force du vent, des congères apparaissent. L’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (WSL) a relevé dimanche le niveau d’alerte à 4 sur 5. Il y a donc un fort danger d’avalanche dans une partie du Valais, dans la région d’Andermatt, et une partie des Grisons. Dans le reste des Alpes et le Jura, le danger est marqué (degré 3).