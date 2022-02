Fortes pluies: près de 200 interventions de pompiers dans la province de Liège

Il y a eu environ 200 interventions, principalement en région liégeoise, en raison des intempéries dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi, ont confirmé lundi matin les pompiers. Les services de secours sont essentiellement intervenus pour des arbres et branchages menaçants ou déjà tombés sur les chaussées.

Les plus sollicités ont été les pompiers de Liège qui sont intervenus à 150 reprises, principalement dans la Vallée de l’Ourthe et sur le plateau du Condroz (Neupré, Esneux, mais aussi Seraing et Flémalle) pour des arbres à tronçonner, des câbles électriques arrachés, et quelques caves inondées.

En région verviétoise – principalement à Spa, Pepinster, Theux, Aywaille, Trois-Ponts et Stavelot –, il y a eu une trentaine d’interventions pour les mêmes raisons.

La situation a été un peu plus calme en région huttoise. Les pompiers n’ont dû intervenir qu’à une quinzaine de reprises.

Lundi matin, plus aucune intervention n’était en cours due aux intempéries.