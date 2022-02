Le chiffre d'affaires de Lotus Bakeries a progressé de 13% l'an dernier

Le spéculoos, commercialisé sous le nom "Lotus Biscoff", est resté un moteur important de la croissance de l'entreprise. En 2021, une augmentation de 15% a ainsi été enregistrée. La croissance a dépassé 10% sur les principaux marchés de consommation, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, en Corée du Sud, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Canada et en Australie.

La croissance plus rapide que prévu de Lotus Biscoff a poussé l'entreprise à réaliser de nouveaux investissements en Belgique et aux États-Unis cette année. Une deuxième salle de préparation des pâtes et une nouvelle ligne de biscuits fourrés seront mises en service au troisième trimestre en Belgique. Aux États-Unis, la capacité sera doublée grâce à deux nouvelles lignes de production de Lotus Biscoff. Un total de 100 millions d'euros est prévu pour ces investissements.