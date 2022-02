David Clarinval veut des assouplissements: «Les discothèques doivent rouvrir vendredi»

Les chiffres du covid sont en amélioration, et il flotte un air d’assouplissement des mesures. Après Georges Gilkinet (Ecolo) qui demandait la semaine dernière « au minimum le passage en code orange », c’est le ministre des Indépendants, David Clarinval (MR) qui émet son exigence. « Les discothèques doivent rouvrir, et les fêtes et bals doivent à nouveau pouvoir être organisés, a-t-il indiqué en marge du Conseil européen des ministres de l’Agriculture à Strasbourg. C’est le dernier secteur qui reste totalement fermé et il est normal que la décision de réouverture le concerne en priorité. » Le ministre ajoute que c’est une conséquence du passage en code orange. « Je ne demande donc pas une exception mais l’application dès cette semaine des conséquences du passage en code orange. Et il va de soi que cette réouverture s’accompagnera des mesures prévues par le baromètre telles que le CST et le test PCR rapide à l’entrée. »