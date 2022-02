«Mets de l’argent et je viens!»: l’appel du pied étonnant de Sadio Mané à l’OM (vidéo)

Le Sénégalais se trouvait certainement dans l’euphorie de la victoire à la CAN.

D’abord malheureux avec un penalty repoussé dans le jeu, Sadio Mané s’est mué en héros du Sénégal en inscrivant le tir au but vainqueur face à l’Egypte (0-0, 4 tab 2) en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. La star de Liverpool a ainsi offert le premier titre de l’histoire de sa sélection dans la compétition, faisant exploser de joie tout un pays.

Le Marseillais Pape Gueye a partagé la joie du vestiaire dans un live Instagram auquel s’est joint le héros du jour. Et Mané s’est amusé d’une question l’invitant à rejoindre son coéquipier à l’OM. Hilare, il n’a pas repoussé la proposition. « Fais un effort quand même », lance-t-il dans la vidéo. « Mets de l’argent et je viens. Il faut payer le transfert et je viens ! » Des petites phrases qui ont fait le bonheur de Gueye. « Vous avez entendu ? », a lancé l’ancien Havrais.