«Détours wallons»: Tremblement de terre

Le courrier d’un lecteur, forcément électronique de nos jours (le courrier, pas le lecteur), et c’est un vieux souvenir qui remonte à la surface de la mémoire. Je passais la nuit du 7 au 8 novembre 1983 dans la maison familiale près de Verviers, ce qui ne me rajeunit pas. A 1h49 (c’est bien pratique, Wikipédia), j’étais réveillé par une étrange impression : un bruit, mais surtout une vibration, une secousse, un tremblement. Quelques secondes impressionnantes et puis plus rien. C’est à l’heure du petit-déjeuner que les questions se sont posées.

Pas d’internet, pas de journaux électroniques, pas de réseaux sociaux, imaginez ! La bonne vieille radio de papa a joué son rôle : un séisme d’une violence inhabituelle dans nos contrées avait secoué la région de Liège au cours de la nuit. Le phénomène avait atteint une magnitude de 4,9 sur l’échelle de Richter.