Comité de concertation ce vendredi: ce qui est sur la table

Par rapport à la situation actuelle (code rouge), le passage au code orange engendrerait une série d’assouplissements notamment dans l’horeca (entre autres plus de limite horaire nocturne ; masque facultatif pour le client ; CST encore obligatoire en indoor mais seulement à partir de 100 personnes en terrasse) ; dans les cinémas et théâtres (jauges plus élevées en intérieur pour les événements intérieurs non dynamiques) ; pour les concerts et discothèques (réouverture avec jauges) ; ou encore une plus grande capacité pour les événements en extérieur.