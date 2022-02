Prix de l'énergie - Les livraisons de gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine repartent à la hausse

Le flux s'établit actuellement à 662 gigawattheure (GWh) par jour. Si c'est plus qu'à la veille du week-end, l'approvisionnement en gaz via l'Ukraine reste toutefois sous la moyenne des 811 GWh livrés quotidiennement l'année passée.

La Russie est le principal fournisseur de gaz de l'Europe. Or, le prix du gaz européen est influencé par les tensions géopolitiques entre Moscou et les pays occidentaux concernant l'afflux de troupes russes à la frontière avec l'Ukraine. Les prix du gaz naturel en Europe ont fortement baissé la semaine dernière après une reprise des livraisons via l'importante route passant par l'Ukraine. Ensuite, les volumes de gaz ont à nouveau diminué.