Expo de Dubaï: le commissaire du pavillon belge convoqué par le ministre Dermagne

Il nous revient que le commissaire général pour l’Expo universelle de Dubaï, Patrick Vercauteren Drubbel, est convoqué la semaine prochaine par le Vice-Premier et ministre de l’Economie Pierre-Yves Dermagne, et ce, dans le cadre d’une procédure d’examen. Il s’agit, selon nos informations, d’un entretien de nature disciplinaire suite à certains faits qui lui sont reprochés (et qui seraient notamment liés – à confirmer – au non-respect des règles sanitaires liées au covid).