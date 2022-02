L’hébergement pour personnes âgées doit s’adapter à la personne et plus l’inverse

Que voulons-nous pour nos aînés ? C’est une vision politique et de la société qu’il est temps de développer, sur la manière de gérer l’évolution de la pyramide des âges et ce que l’on veut pour les 30 prochaines années. Dans les 5 à 10 ans, une population grandissante va vivre en MR et il est essentiel d’anticiper les structures et moyens à mettre en œuvre pour la prise en charge de cette population vieillissante. Le modèle des MR de grandes tailles, basé sur le fonctionnement d’un « mini-hôpital », est dépassé. Les nouvelles générations ne vont plus accepter ce type d’hébergement. Et les jeunes familles ne savent plus gérer leurs parents vieillissants à domicile alors que les personnes âgées demandent une institutionnalisation de plus en plus tard.

Au moment où la crise covid a montré des faiblesses du système d’hébergement de nos aînés dans les maisons de repos (MR) et le récent scandale autour des conditions de prise en charge déplorables par certains groupes privés, il se présente une vraie fenêtre d’opportunité pour questionner les modèles existants, proposer d’autres alternatives et assurer un plaidoyer pour une meilleure prise en compte de l’usager et de ses proches dans les futures politiques publiques pour séniors à Bruxelles et en Région wallonne.

On arrive actuellement au bout d’un modèle de prise en charge de la personne âgée en MR et les grands groupes (publics et privés) ne l’appréhendent pas suffisamment. Pourtant, ce modèle doit être révisé en termes de taille des structures, du nombre et du type de personnel, d’alternatives adjacentes, d’agilité, de diversité, d’adaptabilité au résident… et viser avant tout le maintien d’une qualité de vie des résidents. La priorité est de se recentrer sur les critères de bien-être de la personne qui ne sont pas essentiellement des critères d’agrément techniques, mais d’autres éléments plus qualitatifs comme le bonheur, la qualité de vie, la cohésion sociale, l’autonomie, qui doivent être déterminés avec les résidents, leurs familles et les professionnels et qui se basent sur une diversité de savoirs (académiques, professionnels et expérientiels).

De nombreuses alternatives existent

Nous sommes toujours dans une culture où le domicile « est la vie » et la MR « est la fin de vie ». Alors qu’il existe de nombreuses structures alternatives (les services d’aide à domicile lors de pertes d’autonomie, les centres de coordination, les habitats communautaires, les résidences services, les centres de jours, les hébergements kangourou, etc.) qui sont moins bien connues, parfois peu accessibles et qui manquent de visibilité, entraînant une demande plus faible et une moins bonne subsidiation (elle-même éclatée entre niveaux de pouvoir). Mais quel que soit le parcours, il est important avant tout de soutenir l’accompagnement à domicile de la personne âgée avec une politique de renforcement des services pour y arriver (aides familiales et ménagères entre autres). Cependant, rester à domicile coûte beaucoup plus cher qu’en MR (environ 100 euros/nuit et 120 euros la journée) surtout si la prise en charge devient plus lourde. Ce n’est donc pas nécessairement la panacée « pour tous » car cela peut s’avérer très coûteux avec parfois un véritable épuisement des aidants proches. À lire aussi Maisons de retraite: le directeur général d’Orpea démis de ses fonctions

Construire des ponts entre l’institutionnel et le domicile

Comme dans toute décision qui impacte la qualité de vie, le choix éclairé de la personne concernée reste une priorité, ce qui n’est pas toujours le cas. En effet, environ 50 % des entrées en MR se font directement via l’hôpital. Il faudrait pour cela que la personne concernée puisse anticiper et faire son choix (si possible dans son quartier) avant que la famille, le médecin traitant ou l’hôpital ne le fassent à sa place. Pour cela, il faut disposer d’offres diversifiées et avoir à disposition une échelle pour bien évaluer les (futurs) besoins de la personne et proposer des solutions alternatives entre le domicile et l’institutionnel. Cela passe par une réflexion sur un modèle de continuum de prise en charge plus intégré : entre l’habitat communautaire, les résidences services, les centres de jour, les centres de soins de jour et les MR. Si ces structures sont proches les unes des autres (dans un même quartier), il y aurait la possibilité de travailler de manière complémentaire et intégrée, avec par exemple un partage du personnel entre institutions, avec une possibilité de passage plus fluide du résident d’une structure à l’autre, tout en évitant les déracinements permanents de la personne. Il serait aussi intéressant d’avoir sur le site des MR une offre plus diversifiée, pour les personnes âgées plus valides (catégories O et A) ou de réaffecter certaines ailes des MR actuelles pour de nouveaux services plus adaptés.

Harmoniser les réglementations

La diversité d’offres pourrait donc être plus importante sur un même site pour autant que les normes d’agrément s’appliquent sur l’ensemble du site. Actuellement, chaque type de structure a ses propres normes (surtout de personnel) alors qu’il faudrait des normes générales (transmurales) entre des structures d’un même site. Par exemple en MR, c’est le forfait qui finance le personnel de soins, calculé par les Régions. Par contre en résidence-services, les soins à domicile sont réglementés par l’Inami et le fédéral. Il est donc temps d’harmoniser ces réglementations car la transmuralité n’est possible que s’il n’y a pas ces divergences / différences de compétences et que par exemple, le personnel de la MR puisse aller donner des soins dans une résidence service, et vice-versa.

Les petites structures sont aussi plus familiales et à privilégier, avec un fonctionnement qui est moins calqué sur celui des hôpitaux. La place de la personne âgée doit être plus active (et pas juste un « consommateur ») dans ce type de structure et il est important d’ouvrir les MR à la vie en communauté et à l’environnement local : que les personnes puissent avoir accès aux services de la commune, mais aussi stimuler le volontariat et la participation des citoyens à la vie des résidents. En Région wallonne par exemple, il existe un dispositif « Wallonie amie des aînés » qui appuie les communes qui intègrent les résidents des MR dans la démarche communautaire de la commune. À lire aussi Maisons de repos Orpea: «Durant les 34 mois de son séjour, maman n’a jamais pris une douche»

Une nouvelle programmation des structures d’hébergement des personnes âgées, qui adapte les normes d’encadrement en fonction des besoins et des caractéristiques de la population, devrait permettre la mise en place d’un système de santé plus intégré, incluant les MR et avec une vision holistique des personnes entre tous les niveaux de soins. La MR doit être plus ouverte sur le monde, amener de la vie, démystifier son image et créer des nouveaux projets innovants. Pour cela, il y a un travail d’adaptation des normes en MR à effectuer à travers un cadre législatif remanié pour permettre entre autres une flexibilité du financement des personnels qui travaillent sur les mêmes sites, oser « casser les murs » et rendre plus souples les normes pour permettre cette transmuralité. Les normes actuelles sont aussi trop axées sur les soins et très peu sur d’autres disciplines qui manquent cruellement : psychologues, diététiciens, éducateurs, personnel pour l’animation, etc. La formation des infirmières et aides-soignants en MR reste aussi très médicalisée comme à l’hôpital. L’évolution de ces structures nécessite des formations plus centrées sur la communication, l’écoute et l’empathie, plus tournées vers les autres… avec diminution de la charge administrative des personnels soignants, trop importante actuellement et au détriment du contact avec les résidents.

L’enjeu actuel et futur est d’avoir des structures plus humaines, familiales, plus adaptées aux besoins spécifiques et de stimuler de la « concurrence » entre structures en termes d’humanité, de qualité de vie, d’animations, etc.