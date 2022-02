Le prix médian des maisons a augmenté de 7,6% dans le Brabant wallon en 2021

Le prix médian des maisons - les villas n'ont pas été prises en compte - s'est établi en 2021 dans le Brabant wallon à 355.000 euros, soit une hausse de 7,6% en un an et de 22,4% en cinq ans. C'est la première fois que le prix médian dépasse les 350.000 euros et cette hausse est la plus forte depuis 2017. En Flandre, le prix médian des maisons a augmenté de 7,1% (300.000 euros), à Bruxelles de 5,2% (462.750 euros) et en Wallonie de 6,1% (192.000 euros).

Le prix médian des maisons varie selon les communes du Brabant wallon. En 2021, il était ainsi de 225.000 euros à Rebecq (en baisse de 13,5% en un an) et de 507.500 euros à Lasne (en baisse de 13,6%). Des augmentations de plus de 19% sont enregistrées à Braine-l'Alleud, de 24,1% à La Hulpe, de 25,6% à Chaumont-Gistoux... Au sein de certaines communes, le marché est aussi très hétérogène avec, par exemple à Lasne, 25% des maisons vendues en 2021 à plus de 763.000 euros. Les prix sont également à la hausse dans les communes de l'est de la province (+ 31,9% à Beauvechain, + 16,7% à Orp-Jauche, + 12,6% à Ramillies), confirmant selon les notaires un engouement des acheteurs pour la campagne et un effet "télétravail".