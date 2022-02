JO d’hiver 2022: Hanne Desmet termine 5e de la finale du 500m en short-track

Sur la piste du Palais omnisports de la capitale chinoise, Fontana se retrouvait au sol au premier virage. Ce qui impliquait l’arrêt de la course et un redémarrage. Le deuxième départ était le bon, Desmet, première Belge en finale olympique du patinage de vitesse sur piste courte, partait en cinquième position. Elle restait à cette place jusqu’au bout, pour terminer en 42.941, nouveau record de Belgique.

Hanne Desmet a terminé cinquième de la finale du 500m en shorttrack, lundi, aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin. L’Italienne Arianna Fontana a conservé son titre olympique en devançant la Néerlandaise Suzanne Schulting et la Canadienne Kim Boutin.

Malgré le bon départ de la Néerlandaise Suzanne Schulting, Fontana parvenait à la dépasser dans le dernier pour l’emporter en 42.488. Déjà médaillée d’argent du relais mixte, Fontana, 31 ans, décroche la dixième médaille olympique de sa carrière, la deuxième en or, ce qui lui vaut de rejoindre la fondeuse Stefania Belmondo comme athlète italienne la plus titrée de l’histoire des Jeux d’hiver. Schulting (42.559) prenait l’argent et la Canadienne Kim Boutin (42.724) le bronze. La Chinoise Zhang Yuting (42.803) se classait quatrième.