But annulé du Standard face au Cercle: le département des arbitres donnerait raison aux Liégeois

Le Malien croyait avoir offert les trois points au matricule 16 mais, après d’interminables minutes, le VAR a décidé d’annuler cette réalisation pour un hors-jeu de quelques millimètres à peine. Sauf que, quand on regarde attentivement les images, on se rend compte que la position fautive est loin d’être évidente. En effet, sur les images fournies par le département arbitrage de l’Union belge, on peut voir que les lignes sont extrêmement proches… et elles ne semblent pas prises au bon endroit ! Un bout de hanche du défenseur brugeois Senna Miangue semble dépasser, ce qui annulerait le hors-jeu de son adversaire.

Dimanche, dans un communiqué, le Standard a réagi à cette affaire, mettant en avant ces deux éléments et annonçant porter réclamation. Plainte qui a toutefois extrêmement peu de chances d’aboutir. Et ce, malgré le communiqué assez inattendu du département de l’arbitrage, envoyé ce lundi.

Le département des arbitres nous a confirmé qu’une erreur humaine avait été commise lors de cette rencontre, puisque les lignes ont bel et bien été mal tracées ! Si cela avait été le cas, les deux lignes se seraient touchées, et la décision initiale de M.Visser (à savoir, accorder le but) aurait dû être maintenue. Ce qui aurait donné deux points de plus aux Rouches, qui vont sans aucun doute faire tout ce qui est en leur pouvoir dans les prochains jours pour récupérer ces unités précieuses dans la course aux Playoffs 2…