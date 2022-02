Dans des conditions scandaleuses, les travailleurs de l’ombre font aussi le succès de l’Expo universelle de Dubaï

Car depuis 20 ans, la ville est la vitrine du pays, construite de toutes pièces, surgie du désert, et est devenue un « paradis » pour les touristes. On en vante les atouts régulièrement, on s’y rend par avions complets depuis le monde entier. Mais tout n’est pas rose : absence de droit du travail, prostitution étrangère, blanchiment d’argent, repaire d’anciens dirigeants internationaux peu fréquentables, etc. Dubaï, c’est beaucoup moins ce « havre de paix » pour les travailleurs étrangers qui l’ont bâtie sous la coupe des Emiratis et des entreprises étrangères.

Des millions de travailleurs exploités

En effet, le rapport récent du cabinet de conseil international Equidem coordonné par Mustafa Qadri, qui vient de paraître, souligne la batterie d’irrégularités qui ont eu lieu lors de la préparation de Dubaï 2020. Dans « EXPOsed, discrimination and forced labor practicies at Expo 2020 Dubai », on y découvre encore qu’à l’image des 70 personnes interviewées, des millions de travailleurs sont toujours en réalité confrontés à l’exploitation et à des conditions de travail apocalyptiques. Comme le mentionne le cabinet basé à Londres et spécialisé dans les droits sociaux, dans ces pays, il y a souvent d’une part la loi qui peut changer et son application sur le terrain qui est souvent rendue difficile et demande du temps. Du coup, on passe souvent outre pour gagner du temps. Mais au fond, les gouvernements sont toujours responsables en cas d’échec et de violation patente du droit : le rapport a en effet déclaré que le gouvernement des Émirats Arabes Unis n’avait pas réussi à démontrer suffisamment depuis des mois que ses engagements en faveur du bien-être des travailleurs lors de l’Exposition universelle, avaient progressé de manière significative.

Abolir cet esclavage moderne

Hélas, on retrouve en vrac nombre d’infractions classiques que l’on retrouve dans la région et dont on accusait obsessionnellement le Qatar avant : paiement de frais de recrutement illégaux, confiscation des passeports par les employeurs, travail forcé et mauvaises conditions d’hébergement et d’alimentation. Mais Doha a aboli le système ancestral de « kafala » depuis cinq ans, ce système de parrainage qui rendait dépendant totalement le travailleur de ses « parrains », les Emirats ne l’ont jamais fait. Nombre de travailleurs interviewés dans le cadre de ce rapport se sont plaints de ne pas avoir touché de salaires pendant des mois en pleine pandémie. Tout cela devient d’autant plus inacceptable qu’il est impossible désormais de cacher tout cela, surtout si l’on est dans la stratégie du « soft power », et que l’on se lance depuis des années dans l’organisation d’événements à fort retentissement international. C’est cela l’exposition avant tout.