Le surendettement touche toujours davantage les femmes, selon la Banque de France

"Le risque de surendettement est plus élevé pour les femmes", constate l'étude centrée sur la typologie des ménages surendettés et portant sur l'année 2021.

Les rémunérations inférieures à celles des hommes et le statut plus fréquent de cheffe de famille monoparentale sont à même d'expliquer cette différence, avance l'institution.

Les personnes surendettées sont par ailleurs souvent isolées et dans des situations sociales et financières difficiles : plus de la moitié d'entre elles sont séparées, célibataires ou veuves, plus d'un quart sont au chômage.

Le directeur des particuliers de la Banque de France Marc Béguery souligne par ailleurs "une petite hausse des dépôts de dossiers de surendettement des personnes jeunes, dans les tranches d'âge 18-25 ans et 25-32 ans" lors d'une conférence de presse.

Au total, le nombre de dossiers de surendettement déposés l'an dernier a cependant baissé de 15% par rapport à 2019, constate la Banque de France, avec 120.968 dossiers.

L'endettement global des ménages surendettés est aussi en baisse, à 4,9 milliards d'euros en 2021, soit 1,2 milliard d'euros de moins qu'en 2019.