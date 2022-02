Bruxelles a une envie pressante: augmenter le nombre de ses toilettes publiques

Bruxelles se dandine pour aller au petit coin. La raison ? Un manque cruel de toilettes sur le territoire. 175 sanitaires sont disponibles à Bruxelles, soit un sanitaire pour 11.000 habitants. Derrière ce chiffre alarmant, Peesy, une initiative citoyenne qui répertorie les WC publics de la Région de Bruxelles-Capitale et qui a accueilli avec joie la nouvelle de la résolution votée par la Commission des finances ce 31 janvier : « Nous sommes super-contents, parce que nous souhaitions qu’il y ait une politique régionale pour l’accès aux toilettes. Ce qui n’est pas le cas pour le moment. Tout est divisé entre différents acteurs et cela rend la vision du problème du manque de toilettes plus compliquée. »