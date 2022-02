Le département arbitrage le confirme: le VAR s’est trompé sur le but du Standard, mais le résultat ne changera pas

Le département arbitrage a confirmé l’information qui circulait : le but de Moussa Sissako était bel et bien valable, les lignes du VAR n’avaient pas été tracées. Mais le match ne sera pas rejoué...

Le département arbitrage de l’Union Belge a réservé une belle surprise ce lundi. Dimanche, il avait fourni une image (autre que celles diffusées samedi et qui avaient suscité l’incompréhension et la colère dans les rangs rouches qui justifiait la décision de Lothar Dhondt de préciser à Lawrence Visser qu’il y avait hors-jeu sur le but de Moussa Sissako.

Mais visiblement, le doute a persisté dans la tête des responsables parce qu’ils ont décidé de revisionner les images dans la salle de « VAR replay » et de retracer les lignes. Et c’est là qu’est apparu le problème. « Nous avons constaté que les points de repère pour tracer les lignes n’étaient pas les bons », déplore Stéphanie Forde, la directrice opérationnelle du département arbitrage de l’Union Belge. « Avec les bons repères, nous avons retracé les lignes et il est apparu qu’elles se touchaient. Donc, dans ce cas, il aurait fallu maintenir la décision du juge de ligne qui n’a pas levé son drapeau. »