Goffin déçoit et est éliminé à Rotterdam, ça passe pour Mertens à Saint-Pétersbourg

Mené 1-0 dans le 2e set, David Goffin parviendra tout de même à égaliser (1-1) puis à prendre le service de son adversaire pour la première fois sur sa septième balle de break (1-2). Le numéro 1 belge, commettant 29 erreurs directes sur la rencontre, ne pouvait cependant confirmer dans la foulée et De Minaur en remettait une couche pour mener 5 à 3 et servir pour le match : 6-0, 6-3 en 1 heure et 13 minutes de jeu.

David Goffin était de retour à la compétition la semaine dernière à Montpellier après son élimination au premier tour de l’Open d’Australie. Il y a été éliminé au deuxième tour par le Français Adrian Mannarino (ATP 58) 6-4, 6-2.

David Goffin est le seul Belge engagé en simple à Rotterdam où le Grec Stefanos Tsitsipas, 4e mondial, est tête de série N.1. Sander Gillé et Joran Vliegen, associés, disputeront le double.

Mertens a fait le boulot

Elise Mertens (N.8) s’est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de tennis WTA 500 de Saint-Pétersbourg, une épreuve sur surface dure dotée de 703,580 dollars, qui a débuté lundi en Russie.

La numéro 1 belge, 26e mondiale, 26 ans, a battu au premier tour la Française Alizé Cornet, 32 ans, 37e mondiale, en trois sets : 3-6, 6-2, 6-4 au bout de 2 heures et 8 minutes de jeu.

La Niçoise a empoché le premier set en 35 minutes breakant son adversaire dans le 6e jeu (3-6). Le scénario s’est inversé dans la deuxième manche avec le break cette fois réussi par Elise Mertens dans le 6e jeu pour mener 4-2 et filer vers le gain du 2e set (6-2).

La numéro 1 belge était cependant breakée par deux fois d’entrée de 3e set avant de refaire son handicap à deux reprises (3-3). En prenant encore une fois le service de la Française, Elise Mertens pouvait clore à 6-4.

Au deuxième tour, Elise Mertens sera opposée soit à la Croate Petra Martic (WTA 70), 31 ans, soit à la jeune Russe de 20 ans, Kamilla Rakhimova, 104e mondiale.

Alizé Cornet, qui va publier par ailleurs son premier roman, La Valse des Jours, le 4 mai, restait sur un beau parcours à l’Open d’Australie où elle fut éliminée en quarts de finale par l’Américaine Danielle Collins, finaliste.

Alison Van Uytvanck, 27 ans, 53e mondiale, est aussi inscrite à Saint-Pétersbourg où elle affrontera au premier tour une joueuse issue des qualifications.

La Grecque Maria Sakkari, 8e mondiale, a été désignée tête de série numéro 1 du tournoi.