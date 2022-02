Que faire quand l’inflation déprécie votre épargne?

Mois après mois, cela fait désormais un an que l’inflation domine l’actualité économique et donne le tournis aux banquiers centraux. Annoncée comme temporaire, l’envolée des prix s’installe et s’accélère encore. Un emballement des prix qui vous appauvrit comme l’écrivait déjà John Maynard Keynes après la Première Guerre mondiale (et la pandémie de grippe espagnole).

Perte de pouvoir d’achat

Pour l’épargnant, la période actuelle est même une des pires de l’histoire. L’inflation annuelle a atteint 7,59 % en janvier en Belgique alors que le taux de la majorité des comptes d’épargne demeure cantonné à 0,11 %, prime de fidélité comprise. En d’autres termes, l’épargnant a subi une perte de pouvoir d’achat de près de 7,5 % en l’espace de douze mois.