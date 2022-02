Sporting Charleroi: les nouvelles sont rassurantes pour Ryota Morioka

Touché au bas de la fesse lors du duel entre le Sporting de Charleroi et Seraing vendredi soir (2-0), Ryota Morioka avait dû céder sa place à Ali Gholizadeh dès la pause. Absent du premier entraînement collectif de la semaine ce lundi matin, le Japonais ne devrait pas être éloigné des terrains très longtemps. L’optimisme est d’ailleurs de mise quant à la possibilité qu’il soit rétabli pour l’important déplacement au FC Bruges de dimanche prochain. Dès vendredi soir, Edward Still avait déclaré que c’était avant tout par précaution que le meneur de jeu sambrien avait été remplacé et son message n’avait pas changé ce lundi matin.

Outre Ryota Morioka, les blessés de ce week-end Ken Nkuba et Karim Zedadka n’ont pas non plus participé à la séance de ce lundi matin et ont travaillé individuellement.