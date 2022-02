Certificat de vaccination, de rétablissement, tests: ce qui change le 1er mars (infographie)

Dès le mois prochain, certaines conditions vont être modifiées concernant la validité du CST. Notamment au niveau du certificat de vaccination. Pour que celui-ci soit valable, il faut que la primo-vaccination, c’est-à-dire la première dose de Johnson&Johnson ou les deux premières doses de Pfizer, Moderna et AstraZeneca, soit reçue il y a moins de cinq mois. Donc après le 1er octobre. Si la primo-vaccination a été faite il y a plus de cinq mois, une dose de rappel sera nécessaire. Celle-ci devra être faite avant le 1er mars sinon le certificat de vaccination ne sera plus accepté.

Concernant le certificat de rétablissement, il y a aussi du changement. Il sera valable durant 5 mois (150 jours) au lieu de 6 mois. Concrètement, si une personne a été infectée au covid-19 avant le 1er octobre, son certificat de vaccination ne sera plus valable.