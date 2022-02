Zinedine Zidane rend un bel hommage aux finalistes de la Coupe d’Afrique des Nations

Le Sénégal a gagné sa première CAN après une victoire aux tirs au but contre l’Egypte, dimanche.

Le Sénégal a remporté la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en battant en finale l’Egypte aux tirs au but (4-2) dimanche, au stade d’Olembé de Yaoundé, au Cameroun. Après la prolongation, le score était toujours de 0-0. Le Sénégal gagne le trophée pour la première fois de son histoire.

C’est sur Instagram que Zinedine Zidane a rendu un bel hommage aux finalistes de la CAN. « 120 minutes intenses de foot et de fair-play. Félicitations au Sénégal et bravo à l’Egypte pour sa prestation », a rédigé l’ancien champion du monde français.