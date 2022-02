Anderlecht: Zeno Debast, «un numéro 10 en défense»

Il ne faut pas se fier à son visage de poupon ni à son physique encore (trop ?) frêle pour juger Zeno Debast. Pur produit de Neerpede où il a été formé depuis l’âge de 7 ans, le ket, originaire de Halle, a profité de la réception d’Eupen, ce dimanche, pour célébrer sa première titularisation avec l’équipe première anderlechtoise. Fautif sur l’unique but concédé, il n’en demeure pas moins l’un des plus grands talents défensifs du club. En interne, on rêve même qu’il compose – à moyen terme – la charnière centrale avec Hannes Delcroix.