Climat - Les promesses climatiques des entreprises souvent trompeuses, selon une étude d'ONG

Les 21 entreprises restantes se répartissent dans les catégories "faible intégrité" (10) et "très faible intégrité" (11). Les géants américains Amazon et Google, la firme pharmaceutique britannique GSK, le fabricant suédois de meubles Ikea et le constructeur automobile allemand Volkswagen font notamment partie des mauvais élèves, dont l'intégrité est jugée "faible". La société de transports DHL, la chaîne de supermarchés Carrefour, le constructeur automobile BMW et les groupes alimentaires Nestlé et Unilever font partie des sociétés dont les promesses sont jugées les plus insuffisantes ou les moins concrètes.

NewClimate dénonce plusieurs tactiques utilisées par les entreprises visées pour rendre leurs plans plus verts. Cela va de l'absence de prise en compte de l'impact de certaines activités, à la prise d'une année très polluante comme référence pour la réduction de leurs émissions, ce qui permet à certaines d'atteindre presque immédiatement leurs objectifs. L'ONG considère également que la compensation carbone n'est pas une méthode durable, ce qui fait chuter dans le classement les entreprises qui s'engagent vers cette méthode (soit 24 sur 25).