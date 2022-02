La commissaire de la Biennale de Venise 2022: «L’histoire de l’art est aussi une histoire d’exclusion»

Le plus grand risque ? Qu’on la rebaptise la Biennale des femmes. Mais à quoi ça rimerait ? En 125 ans, vous ne l’avez jamais appelée la Biennale des hommes ! » D’ici dix semaines, Cecilia Alemani inaugurera sa Biennale d’art à Venise. Si l’on ne s’intéresse qu’aux chiffres, cette 59e exposition s’annonce colossale : 213 artistes originaires de 58 pays, 1.433 œuvres et objets, 80 pavillons nationaux (le Cameroun, la Namibie, le Népal, Oman et l’Ouganda feront leurs débuts cette année) et la plus longue durée jamais enregistrée, plus de sept mois, du 23 avril au 27 novembre.