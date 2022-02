Factures d’électricité: la baisse de la TVA… fait perdre du pouvoir d’achat

Quel sera l’impact net de la baisse de la TVA à 6 % sur l’électricité, décidée la semaine dernière par le gouvernement pour quatre mois, sur le pouvoir d’achat des ménages ? On le sait, l’une des principales critiques à l’encontre de cette mesure, c’est qu’elle risque de décaler la prochaine indexation automatique des allocations sociales et des salaires. Se basant sur les dernières prévisions du Bureau du Plan en matière d’inflation – elles datent du 1er février –, c’est la conclusion à laquelle est arrivé l’économiste Philippe Defeyt, de l’Institut pour un développement durable. Pour mémoire, le Bureau du Plan prévoit que l’indice pivot sera dépassé une première fois en 2022 en février, entraînant une indexation de 2 % en mars pour les allocations sociales et en avril pour les salaires dans la fonction publique (dans le privé, la date d’indexation varie en fonction des secteurs). Et l’indice pivot suivant serait déjà atteint en avril – avec une nouvelle indexation respectivement en mai et en juin.