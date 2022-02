Coronavirus: sept enfants reçoivent une mauvaise dose de vaccin à cause d’une erreur humaine

Samedi dernier, sept enfants ont reçu une mauvaise dose du vaccin de Pfizer, explique la bourgmestre de Kortenberg Alexandra Thienpont (CD&V). Six des sept enfants ont reçu une dose trop faible, le septième une dose trop élevée. Il s’agit d’une erreur humaine.

Les six enfants qui ont reçu une dose trop faible étaient tous âgés de 12 ans et auraient donc dû recevoir une dose complète du vaccin Pfizer. Cependant, ils n’ont reçu qu’une demi-dose. Les parents de trois des enfants ont pu être contactés le même jour, et une deuxième injection a pu être administrée aux enfants quelques heures plus tard. Dans l’intervalle, les autres parents ont également été informés et des dispositions sont actuellement prises pour une injection supplémentaire.