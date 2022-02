La diversité culturelle reste menacée, note l’Unesco

Alors que la culture et la créativité représentent 3,1 % du Produit intérieur brut (PIB) mondial et 6,2 % du total des emplois (5,9 % en Europe), la culture a perdu pas moins de 10 millions d’emplois sur la seule année 2020. Sur une période plus longue, si les exportations de biens culturels et services ont doublé de valeur depuis 2005, les investissements publics dans la culture ont diminué au cours de la dernière décennie. Les métiers de la création restent à ce point précaires que, selon une étude menée en 2016, 44 % des artistes ont souffert d’anxiété modérée à grave et 15 % ont éprouvé des symptômes de dépression graves.

Ce ne sont que quelques-uns des chiffres compilés par l’Unesco dans son 3e rapport de suivi sur la convention de 2005 « sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles » publié ce mardi. L’Unesco pointe plusieurs entraves majeures à la diversité culturelle.