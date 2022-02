Sports extrêmes: comment les athlètes se jouent-ils du risque et de la peur?

Le ski, le bobsleigh, le saut à ski… Voilà quelques disciplines érigées en sommets de lutte entre, d’une part, des athlètes et, d’autre part, le risque et la peur.

Mais comment font-ils ? » Cette question pourrait revenir régulièrement à l’esprit de toutes celles et tous ceux qui regarderont les épreuves des Jeux olympiques d’hiver ces deux prochaines semaines et qui, entre deux olympiades, sont peu coutumiers de ce genre de spectacles. Comment font-ils ? C’est-à-dire comment font ces skieurs pour dévaler les pentes en laissant la peur de côté ? Comment font ces bobeurs pour glisser aussi vite sans sourciller ? Comment font ces sauteurs à ski pour se projeter dans les airs sans plus d’appréhension que cela ?