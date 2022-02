La Belgique sans e-commerce: les libéraux vent debout après la proposition de Magnette

Paul Magnette, le président du PS a déclaré aux côtés du secrétaire d’Etat Thomas Dermine (PS) dans les colonnes de l’ Humo qu’il souhaitait que « la Belgique devienne le premier pays sans e-commerce, avec de vrais magasins ». Le gouvernement en discutera cette semaine.« Après la sortie du nucléaire, j’aimerais sortir du commerce électronique. »

Les principaux arguments de Paul Magnette résident dans le travail de nuit. « Pourquoi devons-nous laisser les travailleurs travailler dans ces entrepôts la nuit ? Parce que les gens veulent acheter à toute heure et recevoir leurs colis dans les 24 heures ? On ne peut vraiment pas attendre deux jours pour un livre ? » Il souhaite « faire de la Belgique un pays sans e-commerce, avec des vrais commerces et des villes vivantes. »