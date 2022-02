Cyberespionnage: le téléphone d’Arnaud Montebourg ciblé par le logiciel Pegasus

Arnaud Montebourg, ex-ministre français du Redressement productif et de l’Economie dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et jusqu’il y a peu, candidat à l’élection présidentielle d’avril 2022, a été la cible d’un des utilisateurs de Pegasus, le logiciel espion développé et commercialisé par l’entreprise israélienne NSO. Cette infection aurait eu lieu au début du mois de septembre 2019, ressort-il d’analyses concordantes. « Je n’ai pas d’explications à donner à cette surveillance illégale. Et même si j’en avais, je serais bien incapable de les comprendre », a réagi l’ancien ministre, interrogé par nos confrères du Monde.