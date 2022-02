Herman Van Holsbeeck: décision mercredi sur son éventuelle remise en liberté

Le sexagénaire avait été privé de liberté le 18 janvier dernier après avoir été inculpé de blanchiment, fraude fiscale, corruption privée et association de malfaiteurs dans le dossier dit « Henrotay », du nom de l’agent de joueurs d’origine liégeoise, désormais établi à Monaco. Le 24 janvier, la chambre du conseil avait confirmé ce mandat d’arrêt pour une durée d’un mois, mais l’ex homme fort du RSCA avait interjeté appel par le biais de ses conseils, Me Daniel Spreutels et Me Alexandre Wilmotte.

Si Herman Van Holsbeeck avait déjà été inculpé dans ce dossier en septembre 2019, sans pour cela se retrouver en prison, ce sont ici des « éléments nouveaux », selon le parquet fédéral, qui ont mené à de nouvelles inculpations et à son incarcération à la prison de Saint-Gilles. « Il conteste le fait qu’il s’agisse d’éléments nouveaux », précise Me Wilmotte. « Nous l’avons assisté pendant de nombreuses heures d’audition et il a livré toutes les justifications utiles pour éclairer les enquêteurs ». L’avocat ajoute que son client « est le seul à porter le poids de cette situation alors que ce n’est pas lui qui est à l’origine de ce dossier ».