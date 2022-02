Le RFC Seraing et Molla Wagué, c’est déjà fini

Seraing a renforcé sa défense durant le mercato hivernal mais le voilà amputé d’une de ses dernières recrues. Le club et Molla Wagué ont décidé d’un commun accord de mettre un terme au contrat qui les liait.

Il est écrit que rien ne sera simple cette saison pour les Métallos. Sanctionnés à la moindre erreur défensive, les Sérésiens ont attiré 3 joueurs chevronnés pour solidifier leur défense cet hiver : Yves Dabila, Daniel Opare et Molla Wagué. Ce dernier n’est cependant déjà plus au Pairay. Le joueur et le club ont pris la décision de mettre fin au bail de 6 mois qui les liait.

Molla Wagué avait fait bonne impression lors de ses premières apparitions, même s’il était évident qu’il n’était pas à 100 % physiquement. Le Malien était d’ailleurs sorti à la pause lors de l’affrontement face à Eupen, victime d’une blessure à la cuisse. Jean-Louis Garcia avait signifié qu’il serait sur la touche pour plusieurs semaines… tout cela à désormais 8 journées de la fin du championnat.