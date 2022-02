Podcast – L’Union européenne voudrait (enfin) imposer le chargeur universel C’est un serpent de mer des négociations européennes : imposer aux constructeurs l’usage d’un chargeur universel. Après la Commission et le Conseil, c’est au tour du Parlement européen de se pencher sur la question.

Par la rédaction Publié le 7/02/2022 à 18:25 Temps de lecture: 1 min

Des chargeurs différents pour chaque téléphone, ce sera peut-être bientôt de l’histoire ancienne. Ça fait plus de 10 ans qu’on parle de chargeur universel et plus de 10 ans que ça n’avance pas. Pourquoi est-ce que cette fois, on doit croire à la proposition de la Commission ? Les explications de Véronique Lamquin, en charge de l’actualité européenne au sein du service monde.